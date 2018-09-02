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02 Eylül 2018 10:48

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele sürüyor

Tekirdağ’da Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018 yılı 7’inci toplantısı yapıldı.

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele sürüyor

02 Eylül 2018 10:48


Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018 yılı 7’inci toplantısı, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 57. Alay Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler birimi tarafından hazırlanmakta olan 2018-2023 dönemi Tekirdağ İli Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı değerlendirilerek, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı. Toplantıda ilgili kamu kurumlarının bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı çalışmalar da değerlendirildi.




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