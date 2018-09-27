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Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Tekirdağ’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 5.

Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 5. toplantısı yapıldı.


Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş, İl Sağlık Müdür Cengiz Becerir ve Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.


Toplantıda Konuşan Vali Ceylan, ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da da her türlü bağımlılıkla topyekun mücadele edildiğine işaret ederek, bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bu sürecin ise en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Vali Ceylan, bağımlılıkla mücadele amacıyla yürütülen başarılı çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da artarak devam edeceğini söyledi.


Toplantı bağımlılıkla mücadele konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmaların kapsamlı bir şekilde masaya yatırılarak, katılımcıların görüş ve çözüm önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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