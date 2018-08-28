Tekirdağ’da balık sezonu başlıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de 2018-2019 balık avı sezonu başlangıcını Kumbağ Limanında düzenleyeceği etkinlik ile kutlayacak.

Tekirdağlı balıkçıların ‘Vira Bismillah’ denilerek denize uğurlanacağı 4. Balık Avı Sezonu Açılış etkinliğinde, vatandaşlar havai fişek gösterisi ve Süreyya Davulcuoğlu konseri ile unutulmaz bir gece yaşayacak. Balık ekmek ikramının da gerçekleşeceği gece sonunda balıkçılar bereketli bir yıl dileği ile ağlarını denize atacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağ’ın birçok açıdan verimli bir coğrafyası olduğunu belirterek “Topraktan aldığımız verimi denizden de alıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Tekirdağlı balıkçılarımıza desteklerimizi sunmak için Vira Bismillah dedikleri 31 Ağustos gecesi düzenlediğimiz etkinlikle kendilerinin yanında olacağız. Bu güzel ve anlamlı etkinliğe tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.