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15 Eylül 2017 15:38

Tekirdağ’da baltalı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi balta darbesi nedeniyle hayatını kaybederken, tabanca ile vurulan 4 kişi de yaralandı.

Tekirdağ’da baltalı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

15 Eylül 2017 15:38


Olay, Atatürk Mahallesi Hacılar Çeşmesi mevkiinde Süleyman Demirel Parkı civarında meydana geldi. Aralarında daha önceden ailevi sebeplerden dolayı husumet olduğu iddia edilen kardeşler Arif O., Osman O. ve Naim O. ile karşı grupta yer alan Emrah A., Mehmet B. ve Muhammed S. karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışmanın ardından tabancalar çekildi. Çıkan arbedede Arif O., Osman O., Naim O. ve Emrah A. tabanca ile vurularak yaralandı. Muhammed Suyer (25) ise vücuduna aldığı bıçak ve balta darbeleri ile ağır yaralandı. Çevredekil vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve ambulans bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammed Suyer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Arif O., Osman O., Naim O. ve Emrah A. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman’ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Suyer’in cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından da Suyer’in cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olaydan sonra kaçan M.B.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.




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