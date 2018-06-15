Tekirdağ’da bayramlaşma töreni

Tekirdağ Valiliği tarafından kentin merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Tuğlalı Parkta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşama töreni düzenlendi. Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen programda; il protokolü, siyasi partiler ve vatandaşlar bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında uzun kuyruklar oluştu.

Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri, CHP Tekirdağ Milletvekilleri, MHP Tekirdağ Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreni vatandaşlara şeker ve kolonya ikramı yapılmasının ardından sona erdi.