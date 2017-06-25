Tekirdağ’da bayramlaşma töreni yoğun katılımla gerçekleşti

Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan Tuğlalı Parkta gerçekleşen bayramlaşma programına, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ SGK İl Müdürü Derya Alan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı yetkilileri, CHP İl Teşkilatı yetkilileri, MHP İl Teşkilatı yetkilileri, kamu kurum müdürleri ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın yanı sıra basın mensupları katıldı.

Bayramlaşma törenine katılan herkes sıraya girerek teker teker bayramlaşırken, bu esnada parkta uzun kuyruklar meydana geldi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından çocuklara harçlık verildi. Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri Süleymanpaşa Mutlukent Çay Bahçesine geçerek birlikte hem çay içtiler hem de sohbet ettiler. Geçilen çay bahçesinde AK Parti, CHP ve MHP yetkililerinin bir arada oturup, samimice sohbet içerisinde girmeleri gözlerden kaçmadı. Çaylar içildikten sonra, bayramlaşma töreni sona erdi.