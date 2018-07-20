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20 Temmuz 2018 13:33

Tekirdağ’da bebek-çocuk ilkyardım eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan bebek-çocuk ilkyardım eğitimlerine, Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi ile devam edildi.

Tekirdağ’da bebek-çocuk ilkyardım eğitimleri devam ediyor

20 Temmuz 2018 13:33


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocukların özellikle yaz aylarında karşılaşabileceği böcek sokması, yanma, boğulma, ateşlenme ve kafayı çarpma gibi kazalara karşı bebek-çocuk ilkyardım eğitimleri, kırsal mahallelerde devam ediyor. Bebek-çocuk ilkyardım eğitimleri toplamda 17 kırsal mahallede düzenlenecek. Bu kapsamda Çerkezmüsellim Mahallesi’nde düzenlenen bebek-çocuk ilkyardım eğitimine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Başkan Danışmanı Yar. Doç. İpek Elif Atayman, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Büyükşehir Belediyesi personeli ve çok sayıda Çerkezmüsellim Mahallesi sakini katıldı.


"İlkyardım hayat kurtarır"


Programda yaptığı konuşmada ilkyardımın önemine değinen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu ilkyardım eğitimlerimiz toplamda 17 köyümüzde olacak. Bugüne kadar 3 kırsal mahallemizde düzenlendi. Çerkezmüsellim Mahallemiz, bu eğitimlerin düzenlendiği 4’üncü mahallemiz. İlkyardım eğitimleri gerçekten çok önemli. İlkyardım hayat kurtarır. Can kulağıyla dinlemenizi istiyorum sizden bu eğitimleri. Tatbikatlara da düzenli olarak katılmanızın faydası olacaktır. Özellikle bu eğitimlerimizin kırsal mahallelerde yapılmasını istedik. Çünkü kırsal bölgelerde ilkyardım çok önemli. Çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Allah korusun acil bir anınızda ilkyardımın faydasını göreceksiniz. Bütün vatandaşlarımıza güzel günler diliyorum. Bu eğitimin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.


Başkan Albayrak’ın konuşmasının ardından eğitmen Pervin Tunç Albayrak, katılımcılara ilkyardımın temel prensiplerini anlattı. Uygulamalı olarak da düzenlenen eğitime katılan Çerkezmüsellim Mahallesi sakinleri, katılım belgelerini Başkan Kadir Albayrak’tan aldı. 16 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan eğitimlerde, uzman eğitmenler tarafından katılımcılara bilinçli çocuk bakımı ve sağlığı anlatılacak.




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