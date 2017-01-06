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06 Ocak 2017 23:19

Tekirdağ’da Beyaz Çile

Tekirdağ’da Beyaz Çile

06 Ocak 2017 23:19

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi.
Yüzlerce araç kentin en işlek yerlerinde yolda kaldı. Tuzlama ve kar kürüme de yeterli olmayınca, yolda kalan araçları vatandaşlar itekleyerek ilerletmeye çalıştı. Vatandaşlar, kar kalınlığının sadece 5 santimetre olduğu ilçede hayatın durma noktasına gelmesine büyük tepki gösterdiler ve yetkilileri eleştirdiler.
Çerkezköy’ün can damarı olan Atatürk Caddesi, Öztrak Caddesi, Namık Kemal Bulvarı, BSH kavşağı, Tugay ve Yünsa kavşağı, Malkoçoğlu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Hayri Batur Caddesi, Güveniş ve Barbaros Caddeleri ile İstanbul yolunda trafik felç oldu. Yüzlerce araç yolda kaldı. Belediye ve karayolları ekipleri yetersiz kalınca, araç içinde kalan vatandaşları mahsur kalınca duruma tepki gösterdi.

"Emniyet her yerde"
Kar yağışı nedeniyle yaşanan beyaz afette görevini ise en iyi Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptı. Kar yağışının ardından ilçede yaşanan trafik sorunu çözmek için bürodaki personel de sahaya indi. Ekipler, haber merkezi aracılığıyla belediye ve karayollarını defalarca kar küreme ve tuzlama çalışması yapması için uyardı. Yapılan kar küreme ve tuzlamada tam anlamıyla yeterli olmayınca, vatandaşlar çileden çıktı. Birçok vatandaş, araçlarınız uygun bir park yeri bularak evlerine yürüyerek gitmeye çalıştı. Yol tuzlama ekibinin aracındaki tuz bitince, ekiplerin tuz doldurmak için 30 kilometre uzaklıktaki Saray’a gitmesi şaşkınlık oluşturdu.
Çerkezköy’de yaşayan çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak belediye ekiplerine tepki gösterdiler.



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