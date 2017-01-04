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04 Ocak 2017 16:47

Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 1 ölü

04 Ocak 2017 16:47

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. (21) ile aynı yaştaki S.Ö. arasında ilçedeki bir alışveriş merkezinin arkasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.T. bıçakla S.Ö.’yü göğüs, kalça ve sırtından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede gelen polis ekipleri F.T.’yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk önce Çerkezköy Devlet Hastanesine oradan da Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilen S.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltındaki F.T. ve beraberinde kavgaya karışan diğer iki şüpheli O.T. ile M.D. ise adliyeye sevk edildi.



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