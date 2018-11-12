Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü. Olayla ilgili mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı kavga olduğu bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 sağlık ekipleri, Halil Ibrahim P. isimli kişinin sol göğsünden bıçaklandığı için üniversite hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim P., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen E.Ö. ve E.Ö. isimli iki kardeşin de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandıkları tespit edildi. Hastanede tedavileri tamamlanan her 2 zanlı da gözaltına alınarak sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.