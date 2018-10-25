Tekirdağ'da “Bir Fikrim Var Proje Yarışması”

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin ortaklaşa başlattığı "Bir Fikrim Var" Proje Yarışması için Turizm Otelcilik Uygulama Oteli'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim Çakal toplantıya katılanlara “Bir Fikrim Var” projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan açılış konuşması yaptı.

Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Milli Eğitim ve Trakya Kalkınma Ajansının birlikte hazırladığı 'Bir Fikrim Var' projesinin ikinci yılına gelindi. Geçen yıl proje Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından mesleki ve teknik eğitim okullarında gerçekleştirildi. Trakya Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısında diğer illerimizdeki valilerimizle ve diğer yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, projenin tüm Trakya'da uygulanması konusunda karar alındı. Bu yıl proje diğer illerimizle birlikte, devlet ve özel olmak üzere tüm ortaöğretim okullarında uygulanmaya başlandı. 6 ana kategoride yürütülecek olan projenin okul müdürlerimiz tarafından, öğretmen ve öğrencilerimizi teşvik etmeleri, onlara öncülük etmeleri, projenin verimliliği açısından çok önemli olacaktır. Çocuklarımızın bilgi ve becerilerini öne çıkararak; soran, sorgulayan ve bilgilerini pratiğe dökebilen öğrenciler olabilmeleri için bu proje oldukça verimli olacaktır. İl ve ilçe kaymakamlarımız ve Milli Eğitim müdürlerimiz ile eğitim ve öğretimin kalkınması, daha iyiye gitmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Eğitim ve öğretimin fiziksel ve akademik başarısının arttırılması için ellerinden geleni yapan Milli Eğitim camiasına teşekkür ederim. Milli Eğitim ve Kalkınma Ajansının katkılarıyla gerçekleştirilen bu projeye katılmaktan gurur duyuyorum" dedi.