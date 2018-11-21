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Tekirdağ'da bir okula mükemmellik ödülü

Tekirdağ Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Mükemmellik’ kategorisinde Avrupa Fonu 2018 Ödülüne layık görüldü.

Tekirdağ Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Mükemmellik' kategorisinde Avrupa Fonu 2018 Ödülüne layık görüldü.


Erasmus+KA-2 Stratejik ortaklıklar bünyesinde 2015-2017 yıllarında yürütülen ve 2017 yılı itibariyle sonlandırılan MOLVET-2020 isimli Mobil Uygulamaların Eğitimde Kullanımı ile ilgili proje Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında yürütüldü.


Yenilikçi Eğitimciler Derneği, Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TCMB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de ortak olarak yer aldığı Erasmus+MOLVET 2020 projesi "Mükemmellik" kategorisinde Avrupa Fonu 2018 ödülüne layık görüldü.


Okul Müdür Yardımcısı Mahmut Karadaş, Okul Proje Koordinatörü Mehmet Şengül ve Okul Rehber Öğretmeni Öktem Serdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

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