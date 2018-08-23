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23 Ağustos 2018 14:09

Tekirdağ’da bir sokak trafiğe kapatılıp, ‘Çocuk Oyun Sokağı’ yapılacak

Tekirdağ’da, bir sokağın trafiğe kapatılıp ‘Çocuk Oyun Sokağı’ yapılması planlanıyor.

Tekirdağ’da bir sokak trafiğe kapatılıp, ‘Çocuk Oyun Sokağı’ yapılacak

23 Ağustos 2018 14:09


Tekirdağ Süleymanpşa Belediyesi tarafından Tekirdağ’da bulunan bir sokağın kapatılarak ‘Çocuk Oyun Sokağı’ yapılması planlanıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın sosyal medya hesaplarında duyurduğu haber, Tekirdağlılar tarafından beğeni topladı. Eşkinat’ın sosyal medya hesabından “UNICEF Çocuk Dostu Kent Süleymanpaşa’da bir sokağı trafiğe kapatıp, ’Çocuk Oyun Sokağı’ yapma zamanı gelmedi mi?” paylaşımı büyük beğeni topladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Eşkinat, "Önümüzdeki günlerde konuyu geniş olarak ele alıp bilgilendirme yapacağız. Bu projenin ilk uygulanacağı yer ise Süleymanpaşa merkezde bulunan 100. Yıl Mahallesi olması planlanıyor" dedi.




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