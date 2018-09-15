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Tekirdağ'da Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı başlıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı bugün başlıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı bugün başlıyor.


Bisanthe Uluslararası Kadın Ressamlar Çalıştayı, 15-23 Eylül tarihleri arasında Kumbağ Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahpeykar Yönsel'in küratörlüğünde gerçekleşecek çalıştayda Arnavutluk'tan Shkurta Haxhıu, Ukrayna'dan Snegana Melnyk ve Kata Rudakova, İtalya'dan Anita Monoscalco, Makedonya'dan Gordana Vincic, Hindistan'dan Suchismita Sahoo, Bulgaristan'dan Lora Yaneva ve Rusya'dan Anastasia Polozova eserlerini Tekirdağ için yapacak.



Tülin Onat onur konuğu olarak çalıştaya katılacak


Dünyanın dört bir yanından ressamların katılacağı çalıştayın onur konuğu ise Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de birçok resim sergisi açarak ülkenin tanıtımına önemli katkıları olan ünlü Türk ressam Tülin Onat olacak. Çalıştay, sergi ile son bulacak. Çalıştayın tamamlanmasının ardından tüm eserler gerçekleştirilecek sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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