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27 Haziran 2018 10:51

Tekirdağ’da buğday ve arpa demonstrasyonu kuruldu

Tekirdağ’da tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla Hayrabolu ilçesinde buğday ve arpa çeşit demonstrasyonu kuruldu.

Tekirdağ’da buğday ve arpa demonstrasyonu kuruldu

27 Haziran 2018 10:51


Kurulan buğday ve arpa çeşit demonstrasyonuyla hububat tarımı yapan üreticilere sertifikalı, yüksek verimli ve kaliteli, hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin tanıtılması amaçlanıyor. Böylece, bölgeye uyum sağlayan yeni buğday ve arpa çeşitlerinin ekiminin yaygınlaştırılması ile birim alandan alınan verim ve ürün kalitesinde önemli artışlar bekleniyor.


Demonstrasyonda; Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde geliştirilerek tescil edilen köprü, saban ve yüksel buğday çeşitleri ile hasat, harman ve hazar arpa çeşitleri çiftçi şartlarında demostre edildi. Her bir çeşit 1’er dekarlık alanlarda ekildi.


Buğday ve arpa çeşitlerinin tanıtılması demonstrasyonunda yer alan çeşitleri çiftçilerin tarlada görüp ilgili uzmanlara sorarak, tohumluk seçimini daha bilinçli yapabilmeleri amacıyla demonstrasyon alanında bölge üreticilerinin yoğun katılımıyla tarla günü düzenlendi.




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