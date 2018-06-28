Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 13:32

Tekirdağ’da çaldılar, İstanbul’da yakalandılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iletişim ürünleri satan iş yerinden 35 bin TL’lik elektronik malzeme çalarak kayıplara karışan 3 kişi İstanbul’da yakalandı.

Tekirdağ’da çaldılar, İstanbul’da yakalandılar

28 Haziran 2018 13:32


10 gün önce Akbank Sokak üzerinde bulunan Murat İletişim isimli iş yerine giren hırsızlar toplam değeri 35 bin TL olan çeşitli elektronik malzeme çaldı. Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş soruşturma ve araştırma başlattı.


Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin T.G. (17), M.Ç. (17) ve Ü.T. (17) olduklarını tespit etti. Çerkezköy polisi, yapılan teknik takibin ardından şahısları İstanbul’da gözaltına aldı.


3 şahıs, Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç