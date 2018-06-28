Tekirdağ’da çaldılar, İstanbul’da yakalandılar

10 gün önce Akbank Sokak üzerinde bulunan Murat İletişim isimli iş yerine giren hırsızlar toplam değeri 35 bin TL olan çeşitli elektronik malzeme çaldı. Olayın ardından iş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş soruşturma ve araştırma başlattı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin T.G. (17), M.Ç. (17) ve Ü.T. (17) olduklarını tespit etti. Çerkezköy polisi, yapılan teknik takibin ardından şahısları İstanbul’da gözaltına aldı.

3 şahıs, Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.