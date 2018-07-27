Tekirdağ’da cami açılışı yapıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Izgar Mahallesi Camii’nin açılış törenine, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Malkara İlçe Müftüsü Safi Çınar, Belediye Meclis Üyeleri, STK başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem Belediye Başkanı Birol Kaya, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Bu camiyi dolduralım"

Programda konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, vatandaşlardan camiyi doldurmasını isteyerek, "Bu caminin açılmasında ve bugüne gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu camiyi dolduralım. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Ben bu duygularla bu caminin dolu dolu olmasını, manevi duyguların hep birlikte yaşanmasını diliyor caminin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in yaptığı duanın ardından Izgar Mahallesi Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.