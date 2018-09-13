Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması adına il genelinde okul ve üniversite çevrelerinde, gece saatlerinde ise umuma açık yerlerde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması ” adı altında denetimler yapıldı.

Okullar ve yurtların çevreleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler başta olmak üzere metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, park, bahçe vb. yerlerde denetimler yapıldı.

İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 493 personel ve 91 ekiple yapılan denetimlerde; 3 bin 47 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı, 3 şahıs gözaltına alındı, toplam 3 bin 294 TL idari para cezası uygulandı. Denetime tabi tutulan 185 araçtan 58 araca toplam 14 bin 283 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. 81 iş yeri kontrol edildi, 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Çocukların ve gençlerin güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.