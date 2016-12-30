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30 Aralık 2016 17:42

Tekirdağ’da cinayet

Tekirdağ’da cinayet

30 Aralık 2016 17:42

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir nalbur dükkanının sahibi, iş yerinde 7 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Oğlunun kanlar içindeki cesedini bulan baba yıkıldı.
Olay Havuzlar Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerinde yer alan bir nalbur dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerinin sahibi olduğu kaydedilen Ümit Güler’den (30), haber alamayan babası oğlunun dükkanına geldi. Dükkanın içinde Ümit Güler’i göremeyen babası, dükkanın arka tarafındaki depo kısmına geçti. Oğlunun kanlar içindeki bedeni ile karşılaşan ve büyük bir şok yaşayan babası, polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, dükkan içinde ve dışında güvenlik tedbiri aldı.
Sağlık ekipleri, Ümit Güler’in vücudunun değişik yerlerine aldığı 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe de olay yerine gelerek konu hakkında bilgi aldı.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası, Güler’in cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Yetkililer, Güler’in cesedinin daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceğini kaydetti.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede cinayet olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin ölen Ümit Güler’e ait otomobili de alarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Polis, Ümit Güler’i öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Vahşi bir cinayete kurban giren Ümit Güler’in evli ve 1 yaşında çocuk sahibi olduğu kaydedildi.



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