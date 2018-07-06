Tekirdağ’da çocuklar ata sporu okçuluğu öğreniyor

Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan spor dalı olan okçuluk fiziksel güç kullanmayı gerektirdiği gibi, konsantrasyon, refleks ve zeka gibi unsurları da içinde barındırıyor. Tekirdağ’da Gençlik Merkezinde alanında uzman antrenörler eğitmenliğinde, 9-14 yaş grubu çocuklara pazartesi, salı günleri 14.00-15.00 ve 15.15-16.15 saatleri arasında iki grup halinde ücretsiz okçuluk eğitimleri veriliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, okçuluk sporu ile tanışmak isteyenleri okçuluk okullarına davet etti.