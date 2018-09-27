Tekirdağ'da çocuklara deprem eğitimi verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kurulan similasyon tırında çocuklara deprem konusunda eğitim verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği "Deprem Simülasyon Tırları" projesi ile vatandaşlara eğitimler vererek deprem konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde kurulan tır ile çocuklara deprem konusunda eğitim verildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Deprem Simülasyon tırında vatandaşlara deprem öncesinde alınabilecek önlemler ile deprem sırası ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. Tıra çocuklar yoğun ilgi gösterirken eğitim sonrasında uzmanlar tarafından çocukların deprem ile ilgili soruları cevaplandırıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bildiğiniz gibi Tekirdağ deprem bölgesinde yer alıyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak deprem simülasyon tırları ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi önemsiyor ve amaçlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız önümüzdeki zamanlarda da sürecektir" dedi.