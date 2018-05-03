Tekirdağ’da Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı

Çalıştaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa ve il genelindeki yerel yönetimlerde coğrafi bilgi sistemlerini kullanan ya da kullanmak isteyen teknik personel katıldı.

Yerel yönetimlerde coğrafi bilgi sistemlerinin öneminin anlatıldığı çalıştayda, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “Ülkemizdeki teknik altyapı tesisleri son 10 yıla kadar klasik yöntemlerle yönetilmekteydi. Klasik yöntemlerde teknik altyapı tesislerine ilişkin, konum ve fonksiyon bilgileri, o bölgede çalışmış personelin arşivlerinde kâğıt, kart, kişisel arşiv vb. ortamlarda muhafaza edilmekteydi. Bu nedenle tesislerin arıza ve onarım durumlarında, bu işlerden emekli olmuş ustaların bilgilerinden yararlanılması sık başvurulan bir yöntem olmuştur. Bugün gelinen noktada, altyapı bilgi sistemleri sayesinde teknik altyapı tesislerine ait bilgilere doğru, hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Yeni yapılacak olan imalatların planlanmasında gerekli olan altlıkları sunarak proje sürecindeki iş-zaman-kaynak optimizasyonunu sağlayarak mevcut kaynakların verimli ve etkin kullanılması, iş tekrarlarının, zaman ve kaynak kayıplarının yaşanmamasında önemli rol oynamaktadır” dedi.

Başa, konuşmasının devamında, “TESKİ olarak kurmuş olduğumuz Coğrafi Bilgi Sistemleri ile doğru ve kaliteli altyapı bilgisine sahip olmuş oluyoruz. Büyükşehir belediyesi ve altyapı çalışması yapan diğer kurumlar ile yapılan entegrasyonlar sayesinde diğer kurumların verilerine de ulaşabiliyoruz. Bilgisayardan, telefondan veya tabletten kolayca ulaşılarak vatandaşlardan gelen taleplerin çözümü için gerekli olan karar verme sürecini daha hızlı hale getirdik. Böylece hizmet kalitemizi ve hızımızı arttırmış olduk. Ayrıca tamamlanmış olan SCADA ve CBS entegrasyonu ile içme suyu arızalarından etkilenecek bölgelerin analizi ve kayıp kaçak tespiti çalışmalarında önemli adımlar attık.Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bünyesinde kurulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ”ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemi’ni en iyi kullanan belediye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olsun”

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Başkan Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda önemli çalışmalar yaptık. Belediyemizin ve TESKİ’nin ilgili daire başkanlıklarından bu konu hakkında brifingler aldım. Diğer belediyelerle kendimizi karşılaştırma şansı buldum. İyi durumdayız. Tekirdağ çok hızlı göç alan, nüfusu günden güne büyüyen bir şehir. Bu anlamda böyle çalışmaları çok önemli görüyorum. Buradan çıkacak sonuçların Tekirdağ’ın faydasına olacağına düşünüyorum. Ben de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu konuda üzerime ne düşüyorsa, sizlere her türlü desteği vermeye hazırım. Yeter ki kentimizin tamamında bu sistemi oturtalım. Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemi’ni en iyi kullanan belediye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olsun istiyorum. Bunu da yapmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Çalıştayımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Çalıştay boyunca firma yetkilileri ve diğer yerel yönetim yetkilileri sunumlar yaptı. Son olarak TESKİ Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı personeli Yüksek Harita Mühendisi Ümit Demirkıran, TESKİ bünyesinde kurulan ve şu anda aktif bir şekilde kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında sunum yaptı. İl genelindeki içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının ve içme suyu deposu, terfi merkezi, arıtma tesisi vb. taşınmazların bilgisayar sistemi üzerine kaydedilmesi ve buna bağlı olarak işleyişin daha pratik ve verimli olduğuna dikkat çekildi.