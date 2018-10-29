Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, Vali Mehmet Ceylan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise merkez ilçe Süleymanpaşa'da bulunan sahil alanı oldu. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Ardından Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi öğrencileri halk oyunları gösterisi sunarak, resmi geçiş töreni yapıldı. Törene AK Parti ve CHP Tekirdağ milletvekilleri, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çok sayıda öğrenci ve vatandaş da katıldı.

Geçit töreninde dev maket gemi ve kağnı arabası ilgi odağı oldu. Törende askeri ve polis araçları da tek tek tanıtıldı.