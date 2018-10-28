Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk heykeli önünde gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Süleymanpaşalı katıldı.

Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerini anıta sunulduğu törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Tören Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın şeref defterini imzalaması ve bando gösterisi ile sona erdi.