Tekirdağ'da 'Cumhuriyet' coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde fener alayı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan etkinlikte Köprübaşı Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki meşaleler ve ay yıldızlı Türk bayraklarıyla Hükümet Caddesi'nden Sahil Dolgu alanına doğru yürüdü. Marşlara eşlik eden kalabalığa evlerinin balkonlarından Türk bayrağı sallayan ve alkış tutan vatandaşlarda destek verdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve Tekirdağ'ın en işlek caddelerinden olan Hükümet Caddesi'ni dolduran vatandaşların Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sahil dolgu alanda son buldu.

Türk Chopper Motosiklet Kulübü ve yüzlerce motosiklet sevdalısı fener alayına eşlik etti. Yürüyüşe, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP Tekirdağ milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fener alayından sonra Tekirdağ Valiliği tarafından bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.