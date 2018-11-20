Tekirdağ'da deprem tatbikatı

Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, AFAD şube müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarından birçok temsilci katıldı.

Kaymakam Kızıltoprak, açılışta yaptığı konuşmalarında afet risk azaltma faaliyetlerinin önemine değinerek tüm kamu kurumları ve özel kuruluşların afet risklerine karşı önlem almaları gerektiğini vurguladı. Eğitim ve tatbikatların afet risk azaltmanın en önemli unsurları olduğunu belirten Kızıltoprak özel sektörde yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından bahsetti.

Konferansın ardından saat 11.05 verilen ikaz ile deprem tahliye tatbikatı başladı. Tüm katılımcılar ve öğrenciler acil çıkışları kullanarak binayı tahliye etti. Acil Durum Toplanma alanında öğretmenler tarafından gerekli yoklama yapılarak, binada mahsur kalan öğrenciler tespit edildi. Mahsur kalan 3 öğrenci okul idaresi tarafından 122-AFAD arama ve kurtarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin binada mahsur kalan öğrencileri uygun yöntemlerle tahliye ederek, 112 sağlık ekiplerine teslim etmesi ile tatbikat son buldu.