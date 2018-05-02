Tekirdağ’da din istismarı ile mücadele semineri

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda Tekirdağ genelinde görev yapan tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen Din İstismarı ile Mücadele Semineri, Davut Kaya tarafından tilavet olunan Aşr-ı Şerif ile başladı. Programda Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek de konuşma yaptı.

Programın moderatörü Dr. Muhlis Akar, Diyanet İşleri Başkanlığının din istismarı ile mücadele konusunda yaptığı çalışmalar hakkında, Davut Kaya bir tedhiş hareketi olarak DEAŞ ve arka planı hakkında, Fatma Hilal Ferşatoğlu ise FETÖ konusunda bilgiler verdi. Program sonunda İl Müftüsü İsmail İpek, tüm personel ve protokol adına heyete çiçek takdim etti.