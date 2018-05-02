Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 11:04

Tekirdağ’da din istismarı ile mücadele semineri

Tekirdağ İl Müftülüğü, düzenlediği konferansla il genelinde görev yapan müftülük personellerini din istismarı ile mücadele hakkında bilgilendirdi.

Tekirdağ’da din istismarı ile mücadele semineri

02 Mayıs 2018 11:04


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda Tekirdağ genelinde görev yapan tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen Din İstismarı ile Mücadele Semineri, Davut Kaya tarafından tilavet olunan Aşr-ı Şerif ile başladı. Programda Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek de konuşma yaptı.


Programın moderatörü Dr. Muhlis Akar, Diyanet İşleri Başkanlığının din istismarı ile mücadele konusunda yaptığı çalışmalar hakkında, Davut Kaya bir tedhiş hareketi olarak DEAŞ ve arka planı hakkında, Fatma Hilal Ferşatoğlu ise FETÖ konusunda bilgiler verdi. Program sonunda İl Müftüsü İsmail İpek, tüm personel ve protokol adına heyete çiçek takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Sisli
    23°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç