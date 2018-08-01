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01 Ağustos 2018 11:31

Tekirdağ’da doğaya 50 çil keklik salındı

Tarım ve Orman Tekirdağ Şube Müdürlüğünce doğanın yaban hayatı bakımından zenginleştirilmesi kapsamında Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kırsal bölgeye 50 adet çil keklik salındı.

Tekirdağ’da doğaya 50 çil keklik salındı

01 Ağustos 2018 11:31


Tarım ve Orman Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliğinde ilçe kırsalına 50 adet çil keklik doğaya salındı. Dağlık bölgelerdeki kırsal kesime keklik saldıklarını ifade eden Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, "Tekirdağ Orman ve Su İşleri tarafından gönderilen 50 adet çil kekliği ilçe kırsalımızda doğaya saldık. Burası kekliklerin barınabileceği uygun bir bölge. Avcı arkadaşlarımızdan ricamız domuz vurabilirler ama kekliklerimizi de kollasınlar, onlara gözü gibi baksınlar. Sürdürülebilir avcılığın devamı için doğa dostu avcılarımızın bu konuda daha duyarlı ve koruyucu olmaları gerektiğine inanıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Tarım ve Orman Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliğinde daha önceki yıllarda da Malkara ilçesinde doğaya çok sayıda keklik salınmıştı.




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