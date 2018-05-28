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28 Mayıs 2018 16:05

Tekirdağ’da e-ticaret etkinlikleri

Tekirdağ’da önümüzdeki günlerde düzenlenecek e-ticaret konferansı ve etkinlikleri ile ilgili planlamalar yapıldı.

Tekirdağ’da e-ticaret etkinlikleri

28 Mayıs 2018 16:05


Trakya Kalkınma Ajanası (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, eticaretSEM Genel Müdürü Merter Özdemir ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay’ı ziyaret etti. Ziyarette, önümüzdeki günlerde düzenlenecek e-ticaret konferansı ve etkinlikler ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak planlamalar yapıldı. TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ziyarette yaptığı açıklamada, "Tekirdağ’ın geleceği e-ticaret ile yeniden şekillenecek ve Tekirdağ bu konuda farkını ortaya koyarak, zenginleşmenin önündeki engelleri kaldıracak" dedi.




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