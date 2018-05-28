Tekirdağ’da e-ticaret etkinlikleri

Trakya Kalkınma Ajanası (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, eticaretSEM Genel Müdürü Merter Özdemir ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay’ı ziyaret etti. Ziyarette, önümüzdeki günlerde düzenlenecek e-ticaret konferansı ve etkinlikler ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak planlamalar yapıldı. TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ziyarette yaptığı açıklamada, "Tekirdağ’ın geleceği e-ticaret ile yeniden şekillenecek ve Tekirdağ bu konuda farkını ortaya koyarak, zenginleşmenin önündeki engelleri kaldıracak" dedi.