Tekirdağ’da eğitim öğretim yılı açılışı

Öğrenciler, öğretmen ve veliler okulun ilk günü heyecanı yaşadı.

Malkara’da da yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen program, ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Mustafa Uysal Ortaokulu’nda düzenlenen programa geçildi. Düzenlenen programa; Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Uğur Evcim, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Tnk. Albay Metin Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Murat Kızıltan, Malkara Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Demir, Cumhuriyet Savcısı Ufuk Top, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, CHP Malkara İlçe Başkanı Hülya Ertan, Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Malkara İlçe Müftü Vekili Süleyman Pek, Mustafa Uysal Ortaokulu Müdürü Özgür Çetin, kamu kurum ve daire başkanları, STK temsilcileri, basın mensupları, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak konuşan Mustafa Uysal Ortaokulu Müdürü Özgür Çetin, "Uysal ailesinin rahmetli babalarının adını taşıyacak okulumuzun, yenilenmesini ve büyümesini sağlayarak vatanımıza ve milletimize böyle bir eser kazandırdıkları için hayırsever Uysal Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının okulumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Tekirdağ’da 170.793 öğrencimiz eğitim öğretime başlıyor”

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise, “Okul zillerinin yeniden çalmaya başladığı bugün, umutlarla dolu yepyeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci ve heyecanı içindeyiz. Geleceğimizin teminatı en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve hayata atıldıklarında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve insani özelliklere sahip kılmak için Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı olarak durmaksızın çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaşayacakları gelecek, günümüzden oldukça farklı olacak. Gelecekte bugün bilinmeyen pek çok yeni mesleğin ortaya çıkacağı, günümüzde var olan bazı mesleklerin de ortadan kalkacağı öngörülüyor. Böylesine hızla değişen ve dönüşen bir dünyada, bilgiyi işleyen, üretime dönüştüren, analiz ve sentez yeteneğine sahip, aklındaki bilgiyi kalbindeki milli, manevi, insani değerlerle birleştirerek vicdan sahibi olan, ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek çocuklarımızı en donanımlı şekilde yetiştirmek için azimli bir çaba içerisindeyiz. İlimiz Tekirdağ’da eğitim başarısını ve kaliteyi artırmak için yeni çalışma ve projeleri inşallah bu eğitim-öğretim yılında başlatıyoruz. Yenilenen programlarıyla çağdaş ve yenilikçi bir öğretim sistemini hayata geçiriyoruz. Bir taraftan mevcut okullarımızın koşullarını iyileştirirken, diğer taraftan da yeni okullar açarak eğitimin alt yapısını sağlamlaştırıyoruz. Açtığımız Maarif Akademisi programlarında öğretmenlerimizin bilgilerini ve becerilerini çağın koşullarına uygun duruma getirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nde öğrencilerimizin başarılarını sürekli takip ederek gerekli alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmanın gayreti içinde olacağız" ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Vali Mehmet Ceylan ve Beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerle görüştü.