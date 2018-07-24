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24 Temmuz 2018 15:04

Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

24 Temmuz 2018 15:04


Kaza, D-110 karayolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleymanpaşa’dan Malkara istikametine seyreden bir kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek, Süleymanpaşa istikametine seyreden hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.


Görev dönüşü kazayı ilk gören Malkara Zabıta ekibinde görevli Harun Al ve Mehmet İrem kazazedelerin yardımına koşarak, itfaiye ve ambulansı aradı.


Kazada ilk belirleme göre 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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