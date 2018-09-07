Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Mahramlı Kavşağı yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne’nin Keşan ilçesinden Tekirdağ yönüne giden ve Hüseyin Özmen(51) idaresindeki otomobil, dengesini kaybederek yoldan çıkıp, ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada, Şaban A.(55), Mehmet A.(95) ve Şadan Ö.(48) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin Ö. ile kızı Gamze Ö. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya dönerken, aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.