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27 Mayıs 2018 13:07

Tekirdağ’da fırtına, çadırları böyle uçurdu

Tekirdağ’da etkili olan fırtına sahilde kurulan çadırları devirerek vatandaşa zor anlar yaşattı.

Tekirdağ’da fırtına, çadırları böyle uçurdu

27 Mayıs 2018 13:07


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına, sahil dolgu alanında 54. Kiraz Festivali kapsamında kurulan çadırlar, yerinden çıkarak uçtu. Devrilen çatıdırlar anbean kameralara yansıdı. Fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılmayarak limanda kalmayı tercih ederken, vatandaşlar da zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı. Bazen yolda yürümekte bile zorlanan vatandaşlar, sahil dolgu alanında daha da zorlandı.


Fırtına etkisini kaybedince, çadırlar tekrardan Belediye yetkilileri taflanından yerine yerleştirildi.




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