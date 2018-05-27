Tekirdağ’da fırtına, çadırları böyle uçurdu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına, sahil dolgu alanında 54. Kiraz Festivali kapsamında kurulan çadırlar, yerinden çıkarak uçtu. Devrilen çatıdırlar anbean kameralara yansıdı. Fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılmayarak limanda kalmayı tercih ederken, vatandaşlar da zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı. Bazen yolda yürümekte bile zorlanan vatandaşlar, sahil dolgu alanında daha da zorlandı.

Fırtına etkisini kaybedince, çadırlar tekrardan Belediye yetkilileri taflanından yerine yerleştirildi.