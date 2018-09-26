Tekirdağ'da fırtına sahili silip süpürdü

Tekirdağ'da etkili olan fırtına, sahil kesimindeki esnafları olumsuz etkilerken deniz kenarında bulunan işletmelerde yüzlerce sandalye bomboş kaldı.

Tekirdağ'da ortalığı yakıp kavuran sıcaklar bir andan yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Denizde oluşan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilediği gibi esnafların işlerinin aksamasına da neden oldu. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahilinde sıcak günlerde insanlarla dolup taşan sahil kesimi bir anda bomboş kaldı. Sahil kenarında oluşan dev dalgalar etrafta bulunan kafeleri de olumsuz etkiledi. Kimi işletmeciler dalgalardan etkilenen sandalyelerini topladı.