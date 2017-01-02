Tekirdağ’da gasp olayına karışan 2 kişi İstanbul’da yakalandı

Tekirdağ’da 35 bin TL’lik piyango bileti ile 8 Bin TL silahla gasp eden iki kişi, İstanbul’da yakalanarak Tekirdağ’a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk silahlı soygun, gece saatlerinde Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Rahmi Özcan Bulvarı üzerindeki bir şans oyunları bayisinde meydana geldi. Silahlı ve kar maskeli iki kişi, şans oyunları bayiine gelerek bayi sahibi Nuri Petek’den paraları vermesini istedi. Daha sonra kendilerine direnen Nuri Petek’e saldıran iki kişi biri elindeki tabancanın kabzası ile Petek’e vurmaya başladı. İş yeri sahibini etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan 5 Bin TL ile 35 Bin TL tutarında Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiline ait bileti gasp etmişlerdi.. Silahlı gaspçılar daha sonra Cedit Ali paşa Mahallesi Cihan Sokaktaki bir markete de girerek 3 Bin TL gasp edip ortadan kaybolmuşlardı.

İşyeri ve Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu zanlıların izine İstanbul’da rastladı.

Zanlıları yakalamak için yılbaşı gecesi harekete geçen polis ekipleri, her iki zanlıyı da yeni yıla girilmesine dakikalar kala kıskıvrak yakaladı. Tekirdağ’a getirilen iki kişi Marmaraereğlisi adliyesine sevk edildi.