Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 16:53

Tekirdağ’da gasp olayına karışan 2 kişi İstanbul’da yakalandı

Tekirdağ’da gasp olayına karışan 2 kişi İstanbul’da yakalandı

02 Ocak 2017 16:53

Tekirdağ’da 35 bin TL’lik piyango bileti ile 8 Bin TL silahla gasp eden iki kişi, İstanbul’da yakalanarak Tekirdağ’a getirildi.
Edinilen bilgiye göre, ilk silahlı soygun, gece saatlerinde Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Rahmi Özcan Bulvarı üzerindeki bir şans oyunları bayisinde meydana geldi. Silahlı ve kar maskeli iki kişi, şans oyunları bayiine gelerek bayi sahibi Nuri Petek’den paraları vermesini istedi. Daha sonra kendilerine direnen Nuri Petek’e saldıran iki kişi biri elindeki tabancanın kabzası ile Petek’e vurmaya başladı. İş yeri sahibini etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan 5 Bin TL ile 35 Bin TL tutarında Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiline ait bileti gasp etmişlerdi.. Silahlı gaspçılar daha sonra Cedit Ali paşa Mahallesi Cihan Sokaktaki bir markete de girerek 3 Bin TL gasp edip ortadan kaybolmuşlardı.
İşyeri ve Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu zanlıların izine İstanbul’da rastladı.
Zanlıları yakalamak için yılbaşı gecesi harekete geçen polis ekipleri, her iki zanlıyı da yeni yıla girilmesine dakikalar kala kıskıvrak yakaladı. Tekirdağ’a getirilen iki kişi Marmaraereğlisi adliyesine sevk edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç