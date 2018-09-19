Tekirdağ'da Gaziler Günü törenleri

Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi ünvanı verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü, Valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Nazım Göncü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende günün anlam ve önemini belirtilen konuşmayı Personel Yüzbaşı Muharrem Köprülü yaptı. Tekirdağ Anadolu Lisesi öğrencileri Başak Engin ve Tuğlacılar Lisesi öğrencisi Eyüp Tekin'in okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.