Tekirdağ’da harım hizmeti bayramdan sonra devam edecek

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin il genelinde hayvancılığı geliştirmek için göreve geldiği günden bu güne aralıksız çalıştığı belirtilerek, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kırsal mahallelerimizin temel geçim kaynakları ve uğraşı alanlarından birisi olan hayvancılıktaki su ihtiyaçlarını karşılama gayreti göstermektedir. Bu sene 53 kırsal mahallemize 63 adet sıvat (yalaklı çeşme) daha yapmaktadır. Her biri 12.00 metre uzunluğunda, 1100 litre kapasiteye sahip bu çeşmelerden 32’si tamamlandı. Malkara İlçemiz Batkın Mahallesinde sürdürülen çalışmalara Ramazan Bayramından sonra devam edilecektir. Geçtiğimiz iki yılda yapılan toplam 18 adet hayvan içme suyu göletine 22 kırsal mahallemizde 22 adet gölet eklemeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına arife gününe kadar Saray-Pınarca ve Çorlu-Seymen Mahallelerinde devam edecektir. Hayvanların refahı ve ürün seviyelerinin arttırılması, et ve süt üretim maliyetlerinin biraz olsun düşürülerek üreticilerimizin desteklenmesi amacıyla yapılan bu çalışmalara Ramazan Bayramı süresince ara verilecektir. "

Buğday Hasat Şenliği

Tekirdağ genelindeki tüm kırsal mahallelerde her yıl düzenli olarak yapılan "Greyderle Tarla Yollarının Bakımı" çalışmalarının bazı ilçelerde tamamlandığının, Malkara, Hayrabolu, Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde ise çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca "Kiralanan greyderler le yürütülen bu çalışmaya il dışından gelen operatörlerin bayram tatiline çıkmaları yüzünden üç gün süreyle ara verilecektir. Tatil sonrası bu çalışma da kısa sürede bitirilerek çiftçilerimizin buğday ve ayçiçeği hasatlarını rahat bir şekilde yapmaları sağlanacaktır. Belirtilen geniş kapsamlı ve yoğun çalışmaları yanı sıra bayramdan hemen sonra 29 Haziran’da Muratlı İlçesi Yeşilsırt Mahallesinde Buğday Hasat Şenliği, 9 Temmuz tarihinde ise Şarköy İlçemiz Beyoğlu Mahallesinde ise Ihlamur Şenliği programları gerçekleştirilecek. Her iki programa da tüm hemşerilerimiz davetlidir."