Tekirdağ’da ‘hasat bayramı’ kutlandı

Yeşilsırt Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şerif Baykut ile ilçe belediye başkanları ve mahalle sakinleri katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptığı konuşmada hasat bayramı kutlamalarının nasıl başladığını anlatarak, “Geçen sene, vatandaşlarımızla iç içeyiz, muhtarlarımızla sürekli beraberiz zaten, çok bereketli bir ürün senesi dediler ve ilk Süleymanpaşa’nın İnecik Mahallesi’nde başladık kutlamaya. Bu sene Muratlı’da yapıyoruz. Her sene bir ilçede yaparak bu coşkuyu katlanarak kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ana vizyonlarından birinci sırada tarım ve hayvancılık vizyonu olduğunu belirterek, “Tarım ve hayvancılık deyince 6 bin 313 kilometrekare arazimiz var, bunun yaklaşık yüzde 60’ı ekilebilen topraklar. 300 bin dönümü de sulanabilir arazi. Türkiye’de üretilen buğdayın 20’de biri burada üretiliyor. Ama bir özelliği var ki, Türkiye’de buğdayın dekarda verim ortalaması 251 kilogram. Tekirdağ’da ise 800 kilogramlar konuşulmaya başlandı” dedi.

Üreticilere hayırlı ve bol bereketli bir hasat sezonu dileyen Başkan Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin ilk hizmet dönemini tamamladığı zaman Tekirdağ’ın diğer büyükşehirler arasında parmakla gösterileceğini de sözlerine ekledi.

Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı ise, bu yıl buğday hasadının çok verimli başladığını belirterek, “Bereket çok iyi bu sene, dekarda 650 hatta 800 kilogram buğday biçtiğimiz yerler var inşallah sonuna kadar da böyle devam eder” dedi.

Osman Sarı konuşmasının sonunda, Tekirdağ’a lisanslı depo kurulması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve çiftlerin daha fazla kazanması için lisanslı deponun kurulmasının gerekliliğine değindi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şerif Baykut da konuşmasında, üreticilerden gelen haberlere göre bu yıl buğday verimlerinin çok sevindirici olduğunu anlattı. Baykut, buğday üretiminin çok iyi durumda olmasına rağmen ithalatının da artmaya devam ettiğini hatırlatarak bunun önüne geçmek için yetkililerin önlem alması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından bir çekiliş yapılarak üreticilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Daha sonra ise Başkan Albayrak, ilçe belediye başkanları ve Ticaret Borsası Başkanı Osman sarı biçerdövere binerek buğday hasat etti.

Etkinlik ‘hasat bayramı’ dolayısıyla tarımsal firmaların kurduğu stantların gezilmesi ve pop sanatçısı Derya Uluğ’un sahne aldığı konserle devam etti.