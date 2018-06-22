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22 Haziran 2018 16:24

Tekirdağ’da hasat coşkusu başlıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, çiftçilere destek vermek amacıyla düzenlediği Hasat Bayramı’nın bu yıl üçüncüsü 26 Haziran’da başlayacak.

Tekirdağ’da hasat coşkusu başlıyor

22 Haziran 2018 16:24


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ve Çorlu Ticaret Borsası ile ziraat odalarının destek verdiği Hasat Bayramı Ergene ilçesinin Yulaflı Mahallesi’nde gerçekleşecek. Sezen ve Birol Gürkan Orkestrası konserleri ile renklenecek etkinlikte hediye çekilişi ve stantlar da yer alacak.


Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarımın Büyükşehir Belediyesinin vizyonları arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek "Biz Türkiye’deki büyükşehirler arasında tarıma en büyük desteği sağlayanların başında geliyoruz. Bunda Tekirdağ’ın çok verimli topraklara sahip olmasının ve birçok tarım ürününü yetiştirebiliyor olmasının da etkisi büyük. 2018 yılında üçüncüsünü düzenlediğimiz Hasat Bayramı’nda da amacımız hem Tekirdağ’ın tarımda ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermek hem de çiftçimize destek olmaktır. Ben tüm vatandaşlarımızı Hasat Bayramı’na bekliyorum" şeklinde konuştu.




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