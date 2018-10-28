Tekirdağ'da havaya ateş eden 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da havaya ateş edip korku salan 3 kişi, silahlarıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz TOKİ Konutları sitesindeki vatandaşlardan gelen havaya ateş etme, silahlı tehdit, 6136 SKM ve hakaret olayları ile ilgili şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, olayla ilgili Y.S., N.S. ve H.G. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden H.G.'nin üzerinde 1 adet av tüfeği, 4 adet dolu kartuş ve 1 adet boş kartuş ele geçirildi. Zanlı hakkında ayrıca 8 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 zanlı Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.