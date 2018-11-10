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Tekirdağ'da hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümün 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümün 80. yılında Tekirdağ'da anıldı. 80. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu, tüm yurtta o an hayat durdu.


Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni ile başlayan anma programında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat 9.05'te kentte hayat durdu. Sirenin çalması ile 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte Valilik önündeki tören son buldu.


Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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