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23 Temmuz 2018 18:53

Tekirdağ’da hayırseverler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

Tekirdağ’da hayırseverler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

23 Temmuz 2018 18:53


Son olarak Altınova Mahallesi’nde yaşayan bir hayırsever vatandaş, kullanmadığı bir koltuk takımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesine bağışladı. Bağışlanan eşyalar, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayırsever vatandaşın evinden alınarak Gündoğdu Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi. Hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, her iki tarafı birbiri ile buluşturan Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Dost Eli Mağazası aracılığıyla kullanmadıkları giysi, ev eşyası gibi her türlü eşyayı bağışlayabilecekleri, bu eşyaların en kısa sürede temizlenip yenilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.




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