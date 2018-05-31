Tekirdağ’da hırsızlığa geçit yok: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 8 Mayıs’ta Süleymapaşa Karadeniz Mahallesi’nde gasp olayına karışan A.N. isimli şahıs 29 Mayıs tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, şahsın gasp ettiği ziynet eşyalarını Tekirdağ il merkezinde bulunan kuyumcuya sattığı bilgisi alınması üzerine, kuyumcuya ait güvenlik kamera kayıtları incelendi. İncelemede A.N. isimli şahsın ziynet eşyalarını kuyumcuya sattığına dair görüntülere ulaşıldı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

5 ayrı motosiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

23-27 Mayıs tarihleri arasında merkez Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen 5 ayrı motosiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olayının şüphelisi S.G. isimli şüpheli yakalandı. 3 adet motosiklet ve evden çalınan LCD TV bulunarak sahiplerine teslim edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli S.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki ayrı iş yeri hırsızı yakalandı

Meydan gelen bir diğer hırsızlık olayı da 28 Mayıs tarihinde Süleymanpaşa Eskicami-Ortacami Mahallesi ve Yavuz Mahallesi’nde yaşandı. İki ayrı iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi Ç.A. yakalanarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca şahsın olaydan sonra sattığı anlaşılan LCD TV ve dizüstü bilgisayar bulunarak sahiplerine ekipler tarafından teslim edildi.