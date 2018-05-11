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11 Mayıs 2018 13:32

Tekirdağ’da hortum mahalleyi yerle bir etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kazandere Mahallesi’nde aniden bastıran sağanak yağış ve ardından oluşan hortum, mahallede büyük hasara neden oldu.

Tekirdağ’da hortum mahalleyi yerle bir etti

11 Mayıs 2018 13:32


Dün akşam Kazandere Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağışın ardından hortum meydana geldi. 8 evin hasar gördüğü olayda bazı evlerin çatıları uçarken, bazı ağaçlar da yıkıldı. Geniş bir alanda etkili olan hortum, ekili alanlara da zarar verdi.


Hortumun hemen ardından harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlere kadar bölgede çalışma yaptı. Yıkılan evlerde hasar tespiti yapan ekipler, devrilen ağaçları ve çatı yıkıntılarını ortadan kaldırarak mahalle halkının acil ihtiyaçlarını da karşıladı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sabahın erken saatlerinde Kazandere Mahallesi’ni ziyaret etti.




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