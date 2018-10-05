Tekirdağ'da huzur uygulaması

“Türkiye Güven Huzur” uygulaması kapsamında Tekirdağ'da 70 iş yeri denetlendi, bin 753 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, TEM, KOM, özel harekat ve trafik ekiplerinin katılımıyla il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun bir şekilde teyakkuz halinde olunması, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile mevcut huzur güven ortamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla denetim yapıldı.

Uygulamada bin 753 şahsın GBT sorgulaması yapıldı, 1 aranan şahıs yakalandı, idari yönden şahıslara 804 TL cezai işlem uygulandı. 70 umuma açık iş yeri denetlendi, 1 iş yeri hakkında 248 TL cezai işlem uygulandı. Trafik yönünden kontrol edilen 113 araçtan 34 araca 10 bin 517 TL cezai işlem uygulandı.