Tekirdağ’da ihracat ve ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Tekirdağ’da 2016 yılı Kasım ayında ihracatın 83,2 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye’de ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ihracat 2016 yılı Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 83,2 milyon dolar oldu. İhracatta İstanbul 6,5 milyar dolar ihracat değeri ile en yüksek paya yüzde 50,6 sahip oldu. İhracat değerlerine göre İstanbul’u 901,9 milyon dolar ihracat yüzde 7 ile Bursa, 690 milyon dolar ihracat yüzde 5,4 ile İzmir, 582,5 milyon dolar ihracat yüzde 4,5 ile Gaziantep ve 559,2 milyon dolar ihracat yüzde 4,4 ile Ankara izledi. Tekirdağ 83,2 milyon dolar ile en çok ihracat yapan iller arasında 18. sırada yer aldı. Tekirdağ’da Ocak-Kasım döneminde toplam 862,4 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

2016 yılı Kasım ayında ithalat 76,1 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye’de ithalat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ithalat 2016 yılı Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 76,1 milyon dolar oldu. İthalatta İstanbul 9,8 milyar dolar ithalat değeri ile en yüksek paya yüzde 57,6 sahip oldu. İthalat değerlerine göre İstanbul’u 884,3 milyon dolar ithalat yüzde 5,2 ile Ankara, 779,2 milyon dolar ithalat yüzde 4,6 ile Bursa, 727,8 milyon dolar ithalat yüzde 4,3 ile İzmir ve 701,1 milyon dolar ithalat yüzde 4,1 ile Kocaeli izledi. Tekirdağ 76,1 milyon dolar ile en çok ithalat yapan iller arasında 16. sırada yer aldı. Tekirdağ’da Ocak-Kasım döneminde toplam 829,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

En çok dış ticaret Almanya ile yapılmıştır.

Tekirdağ’da Kasım ayında yapılan dış ticaret ülke düzeyinde incelendiğinde en çok ihracat yüzde 18,5 pay ile Almanya ile gerçekleştirildi. Almanya’yı yüzde 6,6 ile Bulgaristan, yüzde 4,8 ile Fransa, yüzde 4,5 ile İngiltere ve yüzde 4,3 ile Romanya takip etti. Tekirdağ’da Kasım ayında en çok ithalat ise ihracatta da olduğu gibi yüzde 12,5 pay ile Almanya ile gerçekleştirildi. Almanya’yı yüzde 10,9 ile Çin, yüzde 10,2 ile Rusya, yüzde 8,3 ile İtalya ve yüzde 5,2 ile Endonezya takip etti.