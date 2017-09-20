Tekirdağ’da iki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İstasyon Mahallesi çıkışındaki Su Terfi Merkezi karşısında bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Çerkezköy’den Kuşbahçe istikametine giden Mehmet Şaban yönetimindeki 59 ZA 765 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cengiz Kaplan idaresindeki 06 AAH 689 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar can havliyle kendilerini yola atarken, Mehmet Şaban ise şoför mahallinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Şaban ile iki araçta bulunan yaralılar Gönül Beyret, Halit Aslankurt, Ayaz Demirdöven, Mehmet Hatipoğlu, Cengiz Kaplan, Rıdvan Dellal, Ardacan Dellal, Sebahat Dellal, Gülben Örs ve Yusuf İbiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi ile Özel İrmet ve Özel Optimed Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili polisin başlattığı inceleme sürüyor.