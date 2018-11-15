Tekirdağ'da iklim değişikliği çalıştayı düzenlendi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yararlanıcısı olduğu “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” dâhilinde düzenlenen çalıştay, Süleymanpaşa ilçesindeki Ramada Otel'de gerçekleşti. Çalıştayda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, TESKİ Genel Müdür Vekili İbrahim İçöz, Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Başkanı Cemal Polat, Trakya Bölgesi'ndeki tarım ve ziraat alanındaki meslek odaları temsilcileri, Namık Kemal Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

“İklim değişikliği dünyayı tehdit ediyor”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, “Biyolojik yaşının 4,5 milyar olduğu hesaplanan bu yaşlı Dünya, doğal etkenler nedeniyle değişikliklere uğradı. Fakat insanoğlunun yerleşik hayata geçmesi sonucunda toprakla tanışmasıyla birlikte bu değişikliklerin nedenlerinden biri de insan oldu. Sanayi devrimi ile birlikte insanoğlunun dünyaya yaşattığı olumsuz etki gözle görülür hale geldi. 21. yüzyılda insanlar iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Tüm ülkelerin coğrafi konumlarından dolayı farklı beklentilerinin olması, iklim değişikliğinin hemen gözle görünür hale gelmemesi bu tehlikeye yetirince ilgi gösterilmesini engelledi. Kişisel, devlet ya da şirketler düzeyinde yapılması gereken bir yığın iş var. İklim değişikliği dünyayı tehdit ediyorken tüm dünya ülkelerinin bir araya gelmemesinin tek sebebi siyasetteki ayrılıklardır. Çözüm iklim değişikliği konusunda mümkün olduğu oranda siyaseti ortaklaştırmaktır. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yararlanıcısı olduğu projeye talip olduk. Ben düzenlediğimiz Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Çalıştayı'nın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Trakya Bölgesi'nde iklim değişikliğinin tüm yönleriyle tartışıldığı çalıştayda açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Fatih Konukçu projeyi tanıtırken, Doç. Dr. Asude Hanedar ‘Proje Çıktıları: Türkiye ve TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği Sonuçları', Fatih Bakanoğlulları ise ‘TR21 Trakya Bölgesinde İklim Değişimi ve Tarım' konulu sunumlar yaptı.