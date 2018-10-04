Tekirdağ'da İl Koordinasyon Toplantısı

Tekirdağ Valisi Vekili Tayyar Şaşmaz başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı dördüncü dönem toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'daki yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Vali Vekili Tayyar Şaşmaz "İlimizde toplam 285 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 32'si tamamlanmış, 147'si devam etmekte, 106 adet projeye ise başlanılamamıştır. İlimizde yürütülen projelerin toplam parasal tutarı 6 milyar 470 milyon TL'dir. Önceki yıllarda 1 milyar 654 milyon TL harcanmış, 2018 yılında gönderilen ödenek 897 milyon TL olup, dönem sonu harcaması ise 612 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Projelerin dağılımı, tarım 56, madencilik 6, enerji 19, ulaştırma 51, eğitim 77, sağlık 22, turizm 2 ve diğer kamu hizmetleri 52'dir" dedi.

Şaşmaz "Devlet yatırımlarının temel amacı, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Bu açıdan yatırımcı kuruluşlarımızın 2018 yılı programları gereği, bütçe yılı içinde bitirmeleri gereken projelerini, el birliği içerisinde mutlaka sene sonuna kadar tamamlamalarını ve 2019 yılı içinde ayrılan ödeneklerin yerinde kullanılmasını, kurumlarımızın yatırımlarını gerçekleştirmede karşılaştıkları sıkıntı ve sorunlarını en kısa sürede gidermelerini, koordinasyon gerektiren durumda Valiliğimizin mutlaka bilgilendirilmesini rica ediyorum. Kuruluşlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Yatırımcı Bölge Kuruluşlarının sunumlarının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Vekili Tayyar Şaşmaz'ın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanlıkları yetkilileri, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı.