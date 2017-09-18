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18 Eylül 2017 10:14

Tekirdağ’da ilk ders zili çaldı

Tekirdağ’da 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı.

Tekirdağ’da ilk ders zili çaldı

18 Eylül 2017 10:14


Tekirdağ’da anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, ilk ders zilinin çalmasıyla uzun süre boş kalan sınıfları heyecanla doldurdu. Üç aylık yaz tatilinin ardından Tekirdağ’da 2017-2018 eğitim öğretim yılı resmi ve özel okullarda toplam 123 bin 423, orta öğretimde 46 bin 836 ve özel eğitimde 534 olmak üzere toplam 170 bin 793 öğrenci ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini dolduran öğrenciler ilk ders zilinin çalması ile sınıflara koştu. İlk günün mutluluğu ve telaşını yaşayan öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. Sınıfları dolduran öğrenciler öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak öğretmenlerine sarıldı.




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